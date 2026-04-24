Исследование показало, чем отличается активность генов в мозге мужчин и женщин

Учёные обнаружили различия в активности генов в клетках мужского и женского мозга. Результаты исследования могут помочь объяснить, почему риск развития некоторых заболеваний, таких как шизофрения и болезнь Альцгеймера, отличается в зависимости от пола. Работа опубликована в журнале Science.

Исследователи проанализировали более миллиона клеток мозга, полученных из шести областей коры у 30 человек. В выборку вошли около 680 тысяч возбуждающих нейронов, 290 тысяч тормозных нейронов, а также примерно 270 тысяч других клеток.

Анализ более 4300 генов показал, что пол влияет менее чем на 1% различий в их активности. При этом внутри одной группы людей различия выражены сильнее, чем между мужчинами и женщинами.

Одновременно ученые выявили более 100 генов, для которых характерны устойчивые различия в активности. Всего различия обнаружены у 3382 генов хотя бы в одной области мозга.

Большинство этих генов не связаны напрямую с половыми хромосомами, однако могут реагировать на гормоны, такие как эстроген и тестостерон.

Авторы отмечают, что результаты отражают состояние на момент исследования. На активность генов могут влиять условия окружающей среды и состояние здоровья, поэтому для подтверждения выводов потребуются дополнительные анализы с привлечением гораздо большего количества людей.