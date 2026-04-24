В Туркменистане вступают в силу новые штрафы за недостоверную рекламу в СМИ и интернете

С 1 мая 2026 года в Туркменистане вступают в силу обновленные нормы законодательства, ужесточающие ответственность за предоставление недостоверных рекламных сведений. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были утверждены Законом, который президент Сердар Бердымухамедов подписал 11 апреля текущего года.

Новые правовые инструменты направлены на защиту прав потребителей и обеспечение прозрачности информационного пространства страны.

Согласно обновленной статье 312¹, административная ответственность предусмотрена за распространение заведомо ложной рекламы товаров, работ или услуг, а также сведений об их производителях и продавцах.

В новую редакцию статьи добавлены уточнения, согласно которым наказание следует за использование ложной информации, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей. Ответственность наступает в тех случаях, когда дезинформация распространялась из корыстных побуждений и привела к причинению значительного

Законодательство устанавливает дифференцированную систему взысканий, размер которых исчисляется в базовых величинах.

Для физических лиц штраф составит от 30 до 50 базовых величин.

Для должностных лиц предусмотрено взыскание в размере от 40 до 60 базовых величин.

Для юридических лиц установлены наиболее крупные штрафы — от 50 до 75 базовых величин.

Размер базовой величины для штрафов в Туркменистане составляет 100 манатов.

Внедрение данных поправок призвано минимизировать риски введения граждан в заблуждение и повысить ответственность участников рекламного рынка.