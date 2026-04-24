В Германии мужчина выиграл суд с помощью ChatGPT

В Германии зафиксирован случай, когда человек добился оправдания в суде, используя искусственный интеллект. Житель Лейпцига Давид Хинс подготовил свою защиту с помощью ChatGPT.

Он столкнулся с иском со стороны Федерального агентства по труду. Поводом стала ситуация, при которой Хинс, получавший пособие, вышел на работу на неделю раньше срока. Он уведомил об этом ведомство, однако выплаты не были вовремя остановлены, и ему перечислили лишние 242,34 евро.

Вместо исправления ошибки агентство обвинило мужчину в мошенничестве.

Не имея средств на адвоката, Хинс составил 18-страничное заявление с помощью нейросети, где обосновал отсутствие умысла.

Судебный процесс начался в марте 2025 года и завершился в октябре оправдательным вердиктом.