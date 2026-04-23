Toyota открыла цифровой хаб в польском Вроцлаве

Toyota Motor Europe объявила об открытии цифрового центра во Вроцлаве (Польша), где будут разрабатывать приложения для автомобилей Toyota и Lexus в Европе.

Ожидается, что в центре будут работать около 200 технических специалистов. Их задача — развитие и улучшение приложений MyToyota и LexusLink+, которыми пользуются более 2 миллионов клиентов. Эти сервисы позволяют дистанционно управлять функциями автомобиля, проверять уровень заряда аккумулятора и использовать другие удобные возможности.

Команда центра также займётся развитием облачной инфраструктуры, обеспечивающей работу подключённых сервисов, и будет участвовать в решении задач, связанных с кибербезопасностью.

Открытие центра стало ещё одной инвестицией Toyota во Вроцлаве. С 2015 года в городе уже работает Центр общих служб, который оказывает бухгалтерские и налоговые услуги для подразделений компании в Европе.