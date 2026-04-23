Lufthansa отменяет 20 тысяч рейсов ради экономии топлива

Крупнейшая авиакомпания Европы Lufthansa объявила об отмене около 20 тысяч рейсов в период с июня по октябрь, чтобы сократить расход топлива. Об этом со ссылкой на заявление авиаперевозчика сообщает Deutsche Welle.

По данным компании, такая мера позволит сэкономить более 40 тысяч тонн топлива и не окажет существенного влияния на общую эффективность работы.

В Lufthansa уточнили, что из расписания уберут «нерентабельные маршруты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена при одновременном расширении существующих рейсов из Цюриха, Вены и Брюсселя». Также планируется сократить количество рейсов в Рим и из Рима. Полный список отменённых направлений обещают опубликовать в конце апреля.

При этом, как отмечает Deutsche Welle, компания уже внесла изменения в расписание на апрель и май, отменив часть рейсов.

На фоне дефицита авиационного топлива другие перевозчики также принимают меры. Шведская SAS Scandinavian Airlines ранее объявила об отмене примерно тысячи рейсов в апреле, а группа Air France-KLM повысила до 100 евро топливную надбавку на дальнемагистральные рейсы, в том числе по уже проданным билетам.

Дефицит авиационного топлива возник из-за ситуации на Ближнем Востоке. 17 апреля немецкие авиакомпании призвали власти использовать стратегические запасы керосина и предоставить доступ к трубопроводной системе НАТО для увеличения запасов топлива в крупных хабах, таких как Франкфурт и Мюнхен.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль 16 апреля рассказал Associated Press, что запасов авиационного топлива в Европе «хватит примерно на шесть недель». Если ситуация в ближневосточном регионе не стабилизируется в ближайшее время, то авиакомпаниям, предупредил он, придется массово отменять рейсы.