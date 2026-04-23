22 часа в небе без пересадок: авиакомпания Qantas готовит самые долгие авиарейсы в мире

Австралийский авиаперевозчик Qantas готовится к запуску самых продолжительных коммерческих рейсов в истории авиации. Они свяжут Сидней с Лондоном и Нью-Йорком.

Пассажиры проведут в воздухе до 22 часов на борту специально спроектированных лайнеров Airbus A350-1000ULR. Начало регулярных полетов в рамках проекта «Восход солнца» запланировано на первую половину 2027 года.

Новые самолеты будут оснащены дополнительным топливным баком объемом 20 000 литров, что позволит преодолевать огромные расстояния без дозаправки. Чтобы облегчить пребывание на борту в течение почти суток, Qantas сократила количество мест до 238 (вместо стандартных 300+).

В освободившемся пространстве организована «зона хорошего самочувствия», где пассажиры любого класса смогут сделать растяжку, используя специальные поручни, выполнить упражнения по видеоинструкциям или перекусить в режиме самообслуживания.

Особое внимание в таких перелетах уделено комфорту: шаг сидений (расстояние между рядами кресел) в эконом-классе составит 83,8 см, что больше, чем у многих стандартных перевозчиков. Для сравнения, в бюджетных авиакомпаниях, таких как Ryanair, он составляет 76,2 см, а в полносервисных перевозчиках, таких как Turkish Airlines, — около 81,3 см.

Первый класс в сверхдальних перелетах и вовсе предложит отдельные кровати и на 50% больше пространства, чем в А380.

По словам генерального директора Qantas Ванессы Хадсон, дизайн интерьера научно обоснован для минимизации джетлага (синдрома смены часового пояса, расстройства цикла сна и бодрствования, возникающего при быстром пересечении нескольких часовых поясов на самолете).

«Эти рейсы сократят время в пути на четыре часа и изменят представление людей о сверхдальних путешествиях, благодаря научно обоснованному дизайну, позволяющему минимизировать джетлаг и максимально улучшить самочувствие», — сказала Хадсон.

В настоящее время первый самолет проходит наземные проверки в Тулузе и готовится к двухмесячной серии летных испытаний.