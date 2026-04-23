Си Цзиньпин, Трамп и MrBeast: Time составил рейтинг 100 самых влиятельных людей — 2026

Журнал TIME опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира за 2026 год. В рейтинг вошли политики, деятели культуры, спортсмены, предприниматели и представители науки и технологий.

Список традиционно разделен на шесть категорий: «Лидеры», «Артисты», «Пионеры», «Титаны», «Иконы» и «Инноваторы».

В категории «Лидеры» представлены президент США Дональд Трамп, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, папа римский Лев XIV, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, государственный секретарь США Марко Рубио, премьер-министр Канады Марк Карни, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отметим, что лидер Китая Си Цзиньпин включен в рейтинг в 14-й раз, что является рекордом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вошел в список в пятый раз.

Среди артистов отмечены певец Люк Комбс, актрисы Дакота Джонсон и Рэй Сихорн, актер Джонатан Грофф.

В категории «Пионеры» названы астронавт NASA Рид Уайзман (участник миссии Artemis II), топ-менеджер The Walt Disney Company Джош Д’Амаро, шеф-повар Нэнси Силвертон.

В списке инноваторов представлены люди, влияющие на развитие технологий, бизнеса, гастрономии и спорта, такие, как комик и медиапродюсер Никки Глейзер, шеф-повар и предприниматель Викас Ханна, автогонщик «Формулы-1» Ландо Норрис, шеф-повар Машама Бейли и креативный директор модного дома Chanel Матье Блази.

В рубрику «Титаны» попали дизайнер Ральф Лорен, основатель корпорации Dell Майкл Делл вместе с женой Сьюзан, кинопродюсер и глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон и прочие знаменитости. К слову, сюда отнесли и некоторых актеров – например, Зои Салдану и Бена Стиллера.

«Иконами» 2026 года Time признал бразильского актера Вагнера Моуру, модель и дизайнера Викторию Бэкхем, актера Итана Хоука, актрис Кейт Хадсон и Хилари Дафф, а также олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алису Лю и других.

Из представителей технологического и научного сектора в список вошли руководители Anthropic Дарио и Даниэла Амодеи, а также ученые, работающие над генетическими и медицинскими технологиями.

Самой молодой участницей стала 20-летняя фигуристка Алиса Лю, самой возрастной — 96-летняя активистка Долорес Уэрта.

Главный редактор издания Сэм Джейкобс подчеркнул: «Не существует единой метрики, определяющей степень влияния. Мы ориентируемся на истории, которые каждый год меняют мир, и на людей, которые их создают».