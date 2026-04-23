Саммит в Астане: Туркменистан предложил создать региональные экологические центры

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил на Региональном экологическом саммите RES 2026, который начал работу в столице Казахстана. Мероприятие посвящено теме «Общее видение устойчивого будущего» и объединяет руководителей государств, международных организаций, экспертов и экологов.

Саммит проводится в Конгресс-центре Астаны по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В нём участвуют главы государств стран Центральной Азии, а также представители Армении, Грузии, Монголии, Азербайджана и делегации из других государств и международных структур. Форум направлен на выработку совместных подходов к решению экологических проблем региона.

В своём выступлении президент Туркменистана отметил, что на таком уровне экологическая повестка обсуждается впервые, что говорит о готовности стран к более системному сотрудничеству. Он указал на ключевые вызовы, среди них изменение климата, сокращение водных ресурсов, деградация земель, опустынивание, снижение биоразнообразия и рост миграции из неблагоприятных для жизни территорий.

Глава государства подчеркнул важность координации усилий и расширения взаимодействия с международными организациями, прежде всего с ООН и её специализированными структурами.

Туркменистан в данной связи выступает с инициативой создать региональный центр климатических технологий и центр по борьбе с опустыниванием для стран Центральной Азии.

Отдельное внимание было уделено вопросам справедливого использования трансграничных водных ресурсов, охране экологии Каспийского моря и проблеме Аральского моря. Ожидается, что решения по этим вопросам будут рассмотрены на заседании Совета глав государств Международного фонда спасения Арала.

Программа саммита охватывает 58 мероприятий. По его итогам планируется подписание множества документов. В рамках саммита в Астане также проводится международная выставка «зеленых» технологий с участием около 300 компаний из 30 стран.