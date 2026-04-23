От Амударьи до Ашхабада: для молодых натуралистов провели семинар по экологии

В Ашхабаде прошел обучающий семинар для молодежи, организованный общественной организацией «Юный натуралист» в рамках совместного проекта ПРООН и Глобального экологического фонда (ГЭФ).

Как сообщает официальный сайт организации «Юный натуралист», семинар прошел в офисе компании «Bouygues Turkmen» и стал частью инициатив, приуроченных ко Всемирному дню Земли.

Мероприятие, ставшее продолжением эко-тура в Амударьинский государственный природный заповедник, было направлено на повышение экологической грамотности и изучение проблем изменения климата.

В ходе теоретической части участники детально проанализировали причины и последствия климатических изменений, используя методику «Climate Fresk». Обучение, проведенное при участии специалистов «Bouygues Turkmen», позволило молодым натуралистам подготовиться к дальнейшему распространению полученных знаний среди сверстников.

Программа семинара была ориентирована на формирование навыков активного участия молодежи в экологическом просвещении.

Особое внимание организаторы уделили деятельности государственных заповедников Туркменистана и вопросам защиты биоразнообразия. На примере Амударьинского заповедника была рассмотрена роль различных видов в пищевой цепи и оценен ущерб, который наносит экосистеме исчезновение даже одного представителя фауны или флоры.

Завершилось мероприятие дискуссией о применении инновационных технологий в борьбе с глобальным потеплением и сохранении природных богатств бассейна Аральского моря.