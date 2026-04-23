В Дубае открылся первый коммерческий вертипорт для аэротакси

В Дубае открылся первый в мире коммерческий вертипорт для аэротакси. Объект расположен на территории международного аэропорта и готов к приёму электрических аппаратов вертикального взлёта и посадки (eVTOL).

Комплекс площадью около 3100 квадратных метров рассчитан на обслуживание до 170 тысяч пассажиров и оснащён двумя посадочными площадками. Он станет частью новой городской транспортной системы.

Развитием инфраструктуры занимается Skyports Infrastructure, а перевозки будет выполнять компания Joby Aviation, получившая эксклюзивные права на работу в Дубае на шесть лет. Вертипорт оборудован системой быстрой зарядки и может принимать не только аэротакси, но и вертолёты.

Компания Joby уже провела пилотируемые испытания в регионе и продолжает сертификацию своей техники. В будущем планируется открыть дополнительные площадки в разных районах города.

Запуск коммерческих рейсов намечен на конец 2026 года. В случае реализации проекта Дубай станет первым городом с регулярными полётами аэротакси.