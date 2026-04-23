В Астане открылась международная выставка RES 2026 EXPO с участием Туркменистана

В Астане сегодня начала работу международная выставка зеленых и устойчивых технологий RES 2026 EXPO. Открытие прошло на площадке международного выставочного центра EXPO в рамках Регионального экологического саммита, который проводится при сотрудничестве с ООН.

До начала саммита выставку посетили главы государств стран Центральной Азии, а также президенты Армении, Грузии и Монголии, премьер-министр Азербайджана и руководители ряда международных организаций. В экспозиции представлены национальные павильоны пяти стран Центральной Азии и Азербайджана, в частности, отдельное место отведено павильону Туркменистана.

В выставке участвуют около 300 компаний из 30 стран. Она продлится до 24 апреля, ожидается, что её посетят порядка 20 тысяч человек.

Основная цель мероприятия — показать достижения стран Центральной Азии в области охраны окружающей среды, развития «зеленой» экономики и устойчивого развития. На выставке представлены решения в сфере возобновляемой энергетики, циркулярной экономики, искусственного интеллекта, «зеленых» финансов, «умных» городов и современных агротехнологий.

Площадка также даёт компаниям возможность представить проекты в сфере устойчивого развития, обсудить инвестиционные перспективы и наладить деловые контакты.