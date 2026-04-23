Вышел трейлер постапокалиптического триллера «Созвездие пса» Ридли Скотта
Кинокомпания 20th Century Studios представила трейлер постапокалиптического триллера «Созвездие пса» режиссера Ридли Скотта. Премьера фильма запланирована на 28 августа.
Картина снята по одноимённому роману Питера Хеллера, опубликованному в 2012 году. Сценарий адаптировал Марк Л. Смит, известный по фильмам «Выживший» и «Смерч-2». Главные роли исполнили Джейкоб Элорди, Джош Бролин и Маргарет Куолли.
Сюжет первоисточника рассказывает о пилоте Хиге, который выжил после пандемии, уничтожившей почти всё население Земли. Болезнь унесла жизни его жены и всех его друзей. Он живет в ангаре небольшого заброшенного аэродрома со своим псом и с соседом-мизантропом.
На своем небольшом самолете Хиг делает разведывательные полеты вокруг аэродрома и временами ходит пешком в горы порыбачить и поохотиться. Он пытается убедить себя в том, что все в порядке. Но однажды во время обычного облета он улавливает по радиопередатчику сигнал неизвестного человека и решает отправиться на его поиски, несмотря на риск не вернуться обратно из-за нехватки топлива.
Изначально главную роль должен был сыграть Пол Мескал, однако он покинул проект в начале 2025 года из-за пересечения графиков съёмок с биографическими фильмами о группе The Beatles режиссера Сэма Мендеса.
Позднее стало известно, что на эту роль рассматривается Джейкоб Элорди. Несмотря на занятость актера в других проектах, он присоединился к фильму. Съёмки начались в Италии в апреле 2025 года.
«Созвездие пса» стал первым фильмом Ридли Скотта после провалившегося в прокатен «Гладиатора-2» (2024). Проект также стал его возвращением к сотрудничеству с 20th Century Studios, где ранее были сняты фильмы «Прометей» и «Марсианин».