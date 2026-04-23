Апрельские обновления в Onlaýn hyzmat: расширены возможности кешбэка

Апрель подходит к концу, а значит, настало время оплаты за домашний интернет (АГТС, Туркментелеком), мобильную связь (TmCell), IPTV, услуги Älem TV и Belet.

Ради этого не нужно специально идти в кассу. С помощью Onlaýn hyzmat вы можете совершить платеж в любом месте всего за несколько секунд, отслеживать баланс ваших близких и получать кешбэк с каждой оплаты.

Приложение можно скачать в магазинах App Store или Google Play.

Приложение Onlaýn hyzmat всегда открыто для замечаний и предложений пользователей. На основе поступивших отзывов апрельское обновление принесло новые удобства и полезные функции. Управлять цифровыми услугами из одного места стало еще проще:

В список доступных сервисов добавилась популярная цифровая библиотека Elkitap .

. Если раньше оплата за Älem TV принималась только по номеру карты, то теперь возможна оплата и по логину (dalem).

Интерфейс программы стал более удобным и интуитивно понятным.

Увеличилась скорость проведения платежей.

Улучшена стабильность работы системы.

Ранее на платформе «Onlaýn hyzmat» кешбэк в размере 1% возвращался только за оплату услуг TmCell и Lexicon. Теперь в этот список добавилась и онлайн-библиотека Elkitap. Вы можете использовать накопленные средства для последующих платежей, тем самым сокращая свои расходы.

Телефон для справок: 10-11-15