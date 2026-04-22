Этого ждали 20 лет: состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»

В Лос-Анджелесе состоялся первый официальный показ фильма «Дьявол носит Prada 2». Картина выйдет в прокат 1 мая.

На премьере присутствовали исполнители главных ролей Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Среди гостей также были певица Леди Гага, модель Хайди Клум и режиссёр фильма Дэвид Фрэнкел.

Сюжет продолжения разворачивается вокруг Миранды Пристли — главы журнала «Подиум», роль которой вновь исполнила Мэрил Стрип. Героиня сталкивается с трудностями из-за снижения влияния печатных изданий.

В фильме также показано её взаимодействие с бывшими ассистентками — Энди и Эмили, которые к этому времени уже построили карьеру в индустрии моды.

Первая часть ленты вышла в 2006 году и за прошедшие годы обрела культовый статус.