Туркменские борцы стали первыми на турнире по вольной борьбе в Румынии

С 16 по 19 апреля в Бухаресте прошел международный турнир «Константин Александру и Иоан Попович» по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов до 17 лет.

Представители Туркменистана завоевали в общей сложности 13 медалей: 4 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые.

По итогам соревнований в вольной борьбе команда заняла первое место среди 14 стран по числу наград.

«Молодые спортсмены, участвовавшие в турнире, выразили искреннюю признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за большое внимание к развитию спорта высших достижений, популяризации здорового образа жизни и созданию широких возможностей для участия в международных спортивных соревнованиях», — говорится в сообщении МИД Туркменистана.