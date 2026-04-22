Туркменистан принимает участие в форуме ЭСКАТО в Таиланде

В Бангкоке начала работу 82-я сессия Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Форум проходит до 24 апреля под темой «Никого не оставить без внимания: содействие формированию общества для людей всех возрастов в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Делегацию Туркменистана возглавляет заместитель министра финансов и экономики Перхат Ягшиев.

Туркменистан является членом ЭСКАТО с 1992 года и сотрудничает по направлениям статистики, экономики, энергетики и транспорта. Страна также выступает автором ряда резолюций, направленных на развитие регионального взаимодействия.

В сессии обсуждаются вопросы реализации Повестки дня до 2030 года, достижения целей устойчивого развития, а также темы социального развития, экологии, энергетики, транспорта, торговли и цифровых технологий.

Планируется проведение министерской встречи стран-участниц СПЕКА, где обсудят развитие транспортно-логистической связанности, цифровизацию, «зеленые» маршруты и расширение участия бизнеса в региональных экономических процессах.