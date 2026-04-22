Состоялся телефонный разговор сопредседателей туркмено-иранской межправкомиссии

20 апреля состоялся телефонный разговор между вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых по итогам 18-го заседания межправительственной комиссии, прошедшего в мае 2025 года в Тегеране. Также были рассмотрены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Отдельно отмечено значение культурно-гуманитарного взаимодействия как одного из приоритетных направлений.

Фарзане Садег выразила искреннюю благодарность президенту Туркменистана и председателю Халк Маслахаты за гуманитарную помощь, направленную 14 марта 2026 года от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова народу Ирана, прежде всего детям, как символ дружбы и братских отношений между двумя странами.