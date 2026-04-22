Китайская компания выпустила двойника iPhone 17 Pro Max

Журналисты обнаружили в Китае недавно представленный смартфон Tecno Spark 50 4G, дизайн которого повторяет iPhone 17 Pro Max.

Отмечается, что на задней панели устройства размещён вытянутый по горизонтали блок камер с тремя сенсорами и вспышкой в отдалении.

Оформление обоев, по мнению журналистов, вдохновлено стилем iPhone Air.

«Только у Apple эти обои имеют значение (абстрактная надпись Air), а у Tecno это просто каракули», — подчеркнули специалисты.

По характеристикам устройство относится к базовому сегменту: оно оснащено экраном диагональю 6,78 дюйма с IPS-матрицей, процессором Helio G81 и основной камерой на 50 мегапикселей. Также заявлена защита от влаги по стандарту IP64.

Стоимость смартфона не раскрывается. Не сообщается и о планах его выхода на мировой рынок.