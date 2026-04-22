Кениец Джон Корир выиграл Бостонский марафон с лучшим результатом в истории

Кенийский бегун Джон Корир выиграл Бостонский марафон и установил новый рекорд трассы. Он преодолел дистанцию более 42 км за 2 часа 1 минуту 52 секунды.

Предыдущий рекорд держался с 2011 года и принадлежал его соотечественнику Джеффри Мутаи — 2 часа 3 минуты 2 секунды.

Второе место занял Альфонс Феликс Симбу из Танзании, уступив победителю 55 секунд. Третьим финишировал кениец Бенсон Кипруто с отставанием 58 секунд.

Победительницей женского забега стала кенийка Шарон Локеди.

Кориру 29 лет. Он уже выигрывал Бостонский марафон в 2025 году, а также стал победителем марафона в Чикаго в 2024 году.

Бостонский марафон входит в число крупнейших мировых стартов. К таким соревнованиям также относятся марафоны в Токио, Лондоне, Сиднее, Берлине, Чикаго и Нью-Йорке.