Исследование показало, почему дождь помогает мозгу воспринимать мир иначе

Прогулка после дождя может положительно влиять на самочувствие, снижать стресс и улучшать восприятие окружающего мира. Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследования ученых.

Отмечается, что дождь меняет состояние воздуха: он становится более свежим, особенно после сильной жары. При температуре выше 38°C осадки обычно сопровождаются охлаждением, а запахи влаги (петрикор) и озона становятся более заметными.

Исследования показывают, что дождь может влиять не только на настроение, но и на когнитивные функции, уменьшая ощущение усталости и так называемого «мозгового тумана».

Одно из объяснений связано с появлением отрицательных ионов — частиц, которые образуются при столкновении капель с поверхностями. Считается, что они могут воздействовать на мозг, повышая уровень серотонина и способствуя более спокойному состоянию. Этот процесс известен как эффект Ленарда.

Также дождь очищает воздух от загрязнений и аллергенов: капли притягивают частицы и способствуют их осаждению. Это облегчает дыхание и может косвенно улучшать психологическое состояние.

Дополнительное влияние оказывает звук дождя, который снижает уровень стресса и помогает расслабиться. Однако точный механизм воздействия дождя на организм до конца не изучен.