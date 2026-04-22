До 23 метеоров в час: начинается пик метеорного потока

В ближайшие ночи наступает пик активности метеорного потока Лириды. Это небесное шоу продлится до 30 апреля, но пиковым станет ночь с 22 на 23 апреля.

В этом году условия для наблюдения будут особенно благоприятными из-за фазы Луны: тонкий лунный серп будет находиться низко над горизонтом и почти не создаст световых помех, что позволит увидеть до 23 «падающих звезд» в час.

Лириды являются одним из древнейших известных потоков, который человечество наблюдает уже более 2600 лет. Данное небесное шоу связано с Большой кометой 1861 года, оставившей за собой шлейф пылевых частиц. Ежегодно в апреле Земля пересекает этот след, и частицы, входя в атмосферу на скорости около 49 километров в секунду, сгорают, создавая яркие вспышки.

Специалисты отмечают, что активность потока началась еще 14 апреля и продлится до конца месяца. Наилучшее время для наблюдений начнется после 22:00, достигая максимума ближе к часу ночи. Благодаря высокой скорости метеоров их легко заметить невооруженным глазом без специального оборудования. Для получения наилучших впечатлений рекомендуется выбирать открытые площадки вдали от городских огней и избегать использования искусственного освещения поблизости, даже фонариков или смартфонов.