В Европе критикуют политику субсидий: безопасность машин лишается поддержки

Европейская политика поддержки электромобилей подверглась критике со стороны организации Euro NCAP, которая оценивает безопасность автомобилей. Её глава Михель ван Ратинген заявил, что государства активно субсидируют переход на электрокары, но не уделяют должного внимания вопросам безопасности.

По его словам, доля электромобилей в Европе уже превышает 28% — во многом благодаря льготам и программам поддержки. При этом аналогичные меры могли бы стимулировать покупку более безопасных машин, например с высокими оценками в краш-тестах. Сейчас безопасность не влияет на финансовые решения покупателей.

Покупатели чаще ориентируются на цену и технологии. Однако современные системы помощи водителю и усиленные конструкции кузова могут снижать риск травм и смертей на дорогах.

В 2027 году в Европе вступят в силу новые требования безопасности GSRII, которые обяжут автопроизводителей внедрять дополнительные системы защиты. Это может привести к росту стоимости автомобилей.

Эксперты отмечают, что субсидии способны менять поведение покупателей. Если бы поддержка распространялась и на безопасность, автопарк обновлялся бы не только с точки зрения экологии, но и уровня защиты.