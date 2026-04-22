В Ашхабаде пройдет этап Гран-при по шахматам

Шахматная федерация Туркменистана объявила о проведении этапа «Ашхабад» национальных соревнований Гран-при. Турнир пройдет с 3 по 8 мая в специализированной шахматно-шашечной школе Главного управления физической культуры и спорта Ашхабада.

Судейство обеспечат судья FIDE Сердар Аннабердыев и судья национального уровня Айгуль Сарыева.

К участию допускаются спортсмены и тренеры, являющиеся профессиональными членами федерации. Регистрация откроется 26 апреля и продлится до 18:00 по ссылке: https://bit.ly/granpriashgabat2026.

Для участников из регионов предусмотрено размещение в отеле Grand Hotel в Ашхабаде. Организационные расходы берет на себя федерация.

Победители получат почетные грамоты, медали и памятные подарки. Также предусмотрены денежные призы. Общий призовой фонд составляет 10 тысяч манатов.