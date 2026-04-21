Nissan Sentra 2026 года получил высшую награду за безопасность от IIHS

Обновленный седан Nissan Sentra 2026 модельного года удостоился высшей оценки безопасности Top Safety Pick+ от американского страхового института IIHS.

Автомобиль продемонстрировал максимальные результаты «Good» во всех ключевых испытаниях, включая фронтальные и боковые столкновения, подтвердив свою надежность для водителя и пассажиров.

Высокий уровень защиты обеспечивается наличием 10 подушек безопасности уже в базовом исполнении. Значительной модернизации подверглась система помощи водителю ADAS: теперь она оснащена фронтальной камерой с разрешением 4K и увеличенным углом обзора. В сочетании с обновленным радаром система способна распознавать не только другие автомобили, но также мотоциклистов и велосипедистов.

Дополнительным фактором безопасности стало обновление светотехники. Во всех версиях модели теперь применяются светодиодные проекторные фары, пришедшие на смену галогенным лампам. Это позволило существенно улучшить освещенность дороги в темное время суток.

Благодаря усиленному набору электронных помощников и прочной конструкции, Sentra 2026 года соответствует самым строгим современным требованиям безопасности.