Kia и Genesis отзывают более 235 тысяч авто из-за риска утечки топлива

Компании Kia и Genesis объявили об отзыве 235 792 автомобилей из-за обнаруженного дефекта в топливной системе, который может привести к утечке бензина и последующему возгоранию, пишет Carscoops.

Под сервисную кампанию попадают как подержанные, так и практически новые машины, сошедшие с конвейера в текущем году. Основной риск связан с возможной разгерметизацией топливопровода высокого давления в моторном отсеке.

Причиной неисправности названа неправильная затяжка одной из гаек, фиксирующих топливную магистраль. Со временем крепление может ослабнуть, что приведет к попаданию топлива на разогретые детали двигателя.

Несмотря на то, что производители получили около 400 жалоб на запах бензина и следы жидкостей под капотом, информации о реальных случаях пожаров на данный момент нет. Эксперты полагают, что фактический брак присутствует лишь у 1% отзываемых транспортных средств.

Программа затронет 141 тысячу минивэнов Kia Carnival (2022–2026 г.в.) и почти 95 тысяч автомобилей Genesis моделей G80, G90, GV70 и GV80 (2021–2025 г.в.).

В рамках бесплатного сервиса специалисты проверят надежность соединений, подтянут гайки, а при выявлении течи полностью заменят топливные шланги.