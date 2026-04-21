Blue Origin впервые повторно запустила ракету New Glenn

Компания Blue Origin впервые повторно использовала первую ступень ракеты New Glenn при запуске 19 апреля. Это произошло во время третьей миссии ракеты.

Ракета вывела спутник BlueBird 7 на орбиту, однако позже стало известно, что он оказался на неправильной траектории. Компания подтвердила отделение аппарата и его включение, но признала, что орбита оказалась слишком низкой для работы, и спутник придётся вывести из эксплуатации.

Первая ступень успешно отделилась и приземлилась на морскую платформу в Атлантическом океане. Это важный этап для проекта, так как такие ступени рассчитаны минимум на 25 запусков.

Запуск прошёл с космодрома на мысе Канаверал с небольшой задержкой. Ранее два запуска New Glenn проходили без проблем.

Проект направлен на создание многоразовой ракеты, которая сможет конкурировать с носителями компании SpaceX.