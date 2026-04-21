Цветочная витрина мира: парк цветов Кёкенхоф в Нидерландах представил 800 сортов растений

Парк Кёкенхоф в голландском городе Лиссе открыл свои двери для посетителей, представив в сезоне 2026 года около семи миллионов цветов более чем 800 сортов.

В течение восьми недель парк будет служить главной демонстрационной площадкой достижений голландского цветоводства и декоративного садоводства, подтверждая лидирующие позиции Нидерландов на мировом рынке луковичных культур.

Расположенный в 40 километрах от Амстердама, Кёкенхоф является ключевым объектом туристической индустрии региона между Гаагой и Харлемом.

Ежегодно его посещают более миллиона человек, а пик цветения тюльпанов традиционно приходится на апрель и май, привлекая потоки туристов со всего мира.

Парк, ведущий свою историю с XVII века, внедрил ряд современных мер для управления наплывом посетителей. Для сохранения территории и обеспечения комфорта гостей используются вход по фиксированному времени, специально разработанные маршруты и ограничения по количеству человек в день.