Сумма валютных сделок на торгах ГТСБТ превысила $28 млн

На минувшей неделе общая сумма сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана составила более 28 миллионов 74 тысяч долларов США в иностранной валюте и 20 миллионов 955 тысяч манатов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в TDH.

Всего за указанный период было зарегистрировано 18 сделок.

За иностранную валюту представители деловых кругов Узбекистана приобрели базовое масло, произведенное на технологических установках Госконцерна «Türkmennebit», а предприниматели из Турции — техническую серную кислоту производства ГК «Türkmenhimiýa».

Помимо продукции ТЭК и химической отрасли, зарубежные компании из Турции, ОАЭ, Индии и Кыргызстана закупили хлопчатобумажную пряжу и ткань, ткань-полуфабрикат миткаль, крашеный и набивной сатин, экстракт солодкового корня, а также недистиллированные жирные кислоты хлопкового соапстока. В перечень экспортных товаров также вошли детские джинсовые изделия, крашеные махровые изделия и пшеничная мука.

Отечественные предприниматели на внутренний рынок приобрели хлопок-волокно, шёлк-сырец и хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма этих контрактов в национальной валюте составила 20 миллионов 955 тысяч манатов.