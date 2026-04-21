Наушники внутри часов: Huawei выпустила Watch Buds 2 в титановом корпусе

Компания Huawei официально представила второе поколение своих необычных умных часов Watch Buds 2 со встроенными беспроводными наушниками. Анонс состоялся одновременно с выходом флагманской линейки смартфонов Pura 90.

Ключевой особенностью устройства остается возможность хранения и подзарядки наушников непосредственно внутри корпуса часов.

Корпус Watch Buds 2 изготовлен из титана аэрокосмического класса, что позволило повысить износостойкость устройства на 200% по сравнению с предыдущей моделью. Часы оснащены 1,5-дюймовым дисплеем с тонкими рамками, пиковая яркость которого достигает 3000 нит. Время автономной работы гаджета составляет до трех дней.

Устройство получило широкий набор функций для контроля показателей организма, включая отслеживание пульса, уровня кислорода в крови, стресса и качества сна. Кроме того, реализованы функции оценки риска высокого содержания сахара в крови и мониторинг апноэ во сне.

Комплектные наушники весят по 4 грамма каждый и обладают симметричной формой, благодаря чему не делятся на левый и правый. Они поддерживают систему активного шумоподавления и режим прозрачности. Без использования шумоподавления наушники работают до четырех часов, а с включенной функцией — до трех.

Модель будет доступна в серебристом и темно-сером цветах по цене 3488 юаней (~$510).