Магеллановы пингвины в Аргентине превратились в эко-детективов

Ученые прикрепили мягкие силиконовые браслеты на лапы магеллановых пингвинов в Патагонии для сбора данных о промышленном загрязнении океана «вечными химикатами».

Пилотное исследование показало, что 91% обследованных птиц контактировали как минимум с одним видом токсичных соединений (ПФАС), говорится в журнале Earth: Environmental Sustainability.

Пингвины были выбраны в качестве «сторожевых» животных из-за их способности преодолевать огромные расстояния в труднодоступных для человека акваториях. Традиционные методы мониторинга — забор крови или перьев — травмировали птиц. Новые силиконовые повязки работают как пассивные пробоотборники, поглощая загрязняющие вещества из воды и почвы в процессе повседневной жизни пингвинов.

В ходе эксперимента с участием 55 особей было выявлено девять различных опасных соединений. Уровни загрязнения менялись в зависимости от сезона и места гнездования, что подтверждает эффективность метода для оценки экологической ситуации.

Исследователи планируют расширить программу, так как она является недорогой и безопасной для дикой природы.