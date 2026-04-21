Магеллановы пингвины в Аргентине превратились в эко-детективов
Ученые прикрепили мягкие силиконовые браслеты на лапы магеллановых пингвинов в Патагонии для сбора данных о промышленном загрязнении океана «вечными химикатами».
Пилотное исследование показало, что 91% обследованных птиц контактировали как минимум с одним видом токсичных соединений (ПФАС), говорится в журнале Earth: Environmental Sustainability.
Пингвины были выбраны в качестве «сторожевых» животных из-за их способности преодолевать огромные расстояния в труднодоступных для человека акваториях. Традиционные методы мониторинга — забор крови или перьев — травмировали птиц. Новые силиконовые повязки работают как пассивные пробоотборники, поглощая загрязняющие вещества из воды и почвы в процессе повседневной жизни пингвинов.
В ходе эксперимента с участием 55 особей было выявлено девять различных опасных соединений. Уровни загрязнения менялись в зависимости от сезона и места гнездования, что подтверждает эффективность метода для оценки экологической ситуации.
Исследователи планируют расширить программу, так как она является недорогой и безопасной для дикой природы.