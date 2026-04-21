Глава МИД Туркменистана провел в Анталье серию встреч с коллегами

18 апреля в Анталье на полях Пятого Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречи с коллегами из ряда стран.

На переговорах с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Во время встречи с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым отмечен высокий уровень сотрудничества, основанный на регулярном диалоге на высшем уровне. Обсуждены политико-дипломатические контакты, подготовка к предстоящим мероприятиям, а также развитие экономических и гуманитарных связей.

С министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений. Особое внимание уделено подготовке к запланированным в этом году встречам на высоком уровне. Стороны также обменялись мнениями по региональной и международной повестке.

На переговорах с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом подтверждён высокий уровень межгосударственных отношений. Обсуждены дальнейшее развитие политических связей, межпарламентское взаимодействие и укрепление договорной базы. Стороны отметили близость позиций по вопросам региональной стабильности и безопасности.

Также состоялась краткая встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой дипломаты подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнёрства.