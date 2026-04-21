В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,7. Объявлена угроза цунами

У северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,7. После этого в ряде районов объявили угрозу цунами, сообщает NHK со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

По уточнённым данным, очаг находился на глубине 20 км. На севере острова Хонсю сила толчков достигла уровня 5+ по национальной шкале, при котором людям трудно передвигаться, а здания могут повреждаться.

Предупреждение о возможных волнах до 3 метров распространили на префектуры Иватэ, Аомори и побережье Хоккайдо. В портах Кудзи и Мияко зафиксированы волны высотой 80 и 40 см. Власти распорядились эвакуировать около 170 тыс. человек, всего предупреждения затронули миллионы жителей.

Движение скоростных поездов на линиях Тохоку и Ямагата временно остановили. На атомных станциях отклонений не выявлено.

Премьер-министр Санаэ Такаити призвала жителей прибрежных районов немедленно покинуть опасные зоны. При правительстве создан оперативный штаб.