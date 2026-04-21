В Анталье обсудили сотрудничество Туркменистана с международными организациями

18 апреля 2026 года в Анталье в рамках визита в Турцию министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл ряд встреч с представителями международных организаций и объединений.

В ходе переговоров с исполнительным секретарём Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективы сотрудничества. Отмечена важность укрепления международных усилий в сфере глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия и разоружения. Подтверждена приверженность Туркменистана целям Договора. Рассмотрены возможности проведения в стране региональных мероприятий к 30-летию открытия Договора для подписания. Также обсуждалось сотрудничество в области международного мониторинга и подготовки специалистов.

На встрече с генеральным секретарём Союза торгово-промышленных палат тюркских государств Адемом Кула стороны оценили уровень торгово-экономического взаимодействия. Отмечено значение вступления Торгово-промышленной палаты Туркменистана в Союз в марте 2024 года. Обсуждены перспективы партнёрства и возможности создания совместных производственных цепочек.

Отдельно состоялась встреча с заместителем генерального секретаря ООН, верховным представителем Альянса цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом. С ним Мередов обсудил вопросы продвижения культуры мира, диалога и взаимопонимания. Туркменская сторона подтвердила приверженность принципам мира, доверия и нейтралитета, а также готовность продолжать сотрудничество в этом направлении.