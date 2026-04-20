Jeep готовит особую внедорожную версию Grand Cherokee

Компания Jeep представила первое изображение внедорожной версии Trailhawk для кроссовера Grand Cherokee. Модель вернётся в линейку, хотя её убрали в ходе прошлогоднего обновления.

Технические характеристики новинки пока не раскрываются. На опубликованном изображении заметны обновлённый капот с графикой и передний бампер с красными буксировочными проушинами.

Ожидается, что версия Trailhawk получит доработанную подвеску. В частности, к пневматической системе может добавиться отключаемый передний стабилизатор поперечной устойчивости, что должно улучшить проходимость. Также предполагается установка электронно управляемого дифференциала на задней оси.

По данным Motor1, модель предложат с двухлитровым турбированным двигателем Hurricane мощностью 324 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. В то же время атмосферный двигатель V6 объёмом 3,6 литра останется доступен только в базовых версиях.

Не исключается, что в будущем Jeep может вернуть и спортивную версию Trackhawk. Ранее сообщалось, что некоторые модели концерна Stellantis снова получат восьмицилиндровые двигатели.