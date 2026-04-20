Huawei представит премиальные смарт-часы с алмазами 20 апреля

Huawei анонсировала выпуск новой модели в премиальной линейке смарт-часов — Watch Ultimate Design Star Diamond Blooming Edition.

Презентация устройства запланирована на 20 апреля.

Судя по опубликованным изображениям, новинка ориентирована на пользователей, для которых важны не только функции, но и внешний вид аксессуара.

Линейка Watch Ultimate Design уже известна использованием дорогих материалов. Ранее компания выпускала версии, предназначенные для гольфа, а также модель Purple Gold Edition. Новая версия, как следует из названия, может получить оформление с использованием драгоценных камней или их качественной имитации в сочетании с 18-каратным золотом.

Базовые модели серии изготавливаются из аморфного сплава на основе циркония, который отличается высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Устройства также оснащаются керамическим безелем с золотыми элементами. Стоимость таких моделей превышает 3000 долларов, и новая версия, вероятно, окажется еще дороже.

Ожидается, что часы сохранят основные технические характеристики серии: LTPO AMOLED-экран диагональю 1,5 дюйма с сапфировым стеклом, водонепроницаемость до 100 метров, функции мониторинга здоровья с поддержкой ЭКГ, а также спутниковую связь.

Эксперты отмечают рост интереса к премиальным носимым устройствам, однако подобные модели ориентированы прежде всего на покупателей, для которых важен статус и дизайн.