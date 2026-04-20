​В Ашхабаде отметят 110-летие Вели Мухадова и проведут Дни оперы ТЮРКСОЙ

​В мае 2026 года в столице Туркменистана пройдут Дни оперы Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и торжественный концерт, посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося туркменского композитора Вели Мухадова.

О ходе подготовки к этим культурно-гуманитарным мероприятиям на заседании Правительства по цифровой связи доложила вице-премьер Бахар Сейидова.

Программа мероприятий направлена на сохранение общего материального и духовного наследия тюркских народов и популяризацию творчества классиков музыкального искусства.

​Президент Сердар Бердымухамедов отметил динамичное развитие сотрудничества с организацией ТЮРКСОЙ и регулярный характер проведения совместных акций. Глава государства поручил организовать оперные вечера на высшем уровне, подчеркнув роль музыки и искусства в укреплении дружественных связей между народами и воспитании молодого поколения.

Выдающийся композитор Вели Мухадов родился 5 мая 1916 года. Он стоит у истоков туркменской академической музыки и считается одним из ключевых фигур в создании первых национальных оперных произведений наряду с Данатаром Овезовым, Аширом Кулиевым и Адрианом Шапошниковым.

Вершиной в оперном искусстве Мухадова стала опера «Конец кровавого водораздела» (Ganly saka, 1967), либретто для которого написал поэт Чары Аширов по мотивам собственной поэмы.