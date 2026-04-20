​Более 80 китайских компаний подтвердили участие в бизнес-форуме в Ашхабаде

​В Ашхабаде ведется активная подготовка к проведению Туркмено-китайского бизнес-форума и тематической выставки, которые пройдут в текущем месяце. Об этом на заседании Кабинета министров в субботу сообщил вице-премьер Нокергулы Атагулыев.

По словам зампреда Правительства, для участия в мероприятиях уже зарегистрировано более 80 государственных организаций и частных компаний КНР, работающих в сферах машиностроения, нефтегазового сектора, цифровых систем, сельского хозяйства и логистики.

​Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придает приоритетное значение развитию торгово-экономических связей с зарубежными партнерами, и в частности с Китаем. Глава государства распорядился обеспечить высокий организационный уровень предстоящих мероприятий.

Ожидается, что форум станет площадкой для заключения новых контрактов и обсуждения перспективных направлений двустороннего взаимодействия между представителями министерств и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с китайскими коллегами.