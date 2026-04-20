Физики впервые зафиксировали рождение частиц из пустоты

Физики из Брукхейвенской национальной лаборатории США впервые наблюдали, как частицы могут возникать из вакуума. Эксперимент был проведен с использованием ускорителя, где сталкивались высокоэнергетические протоны.

В результате столкновений ученые зафиксировали появление частиц, которые не происходят из обычного вещества, а возникают из флуктуаций вакуума. Среди них были пары кварк-антикварк.

Согласно квантовой хромодинамике, вакуум не является полностью пустым. В нем постоянно возникают и исчезают так называемые виртуальные частицы. При достаточном уровне энергии они могут превращаться в реальные частицы с массой.

Кварки не существуют поодиночке и быстро объединяются в составные частицы — гипероны, которые распадаются за крайне короткое время. При этом кварки сохраняют связь, возникшую в вакууме.

Обнаружив такие гипероны, ученые подтвердили, что их составляющие возникли именно из вакуума. Это открытие помогает лучше понять, как частицы приобретают массу. Новые данные могут приблизить исследователей к объяснению этого механизма.