Сооснователь Netflix Рид Хастингс покидает компанию после почти 30 лет работы

Сооснователь стримингового сервиса Netflix Рид Хастингс покинет компанию в июне после завершения срока полномочий председателя совета директоров.

В письме акционерам он объяснил своё решение желанием сосредоточиться на благотворительных и других проектах.

«Netflix во многом изменил мою жизнь, а мое любимое воспоминание — январь 2016 года, когда мы сделали сервис доступным почти для всего мира», — отметил Хастингс. Он также назвал своим главным вкладом внимание к удовлетворённости пользователей, создание корпоративной культуры и развитие компании, способной оставаться успешной на протяжении долгого времени.

Хастингс основал Netflix в 1997 году вместе с Марком Рэндольфом. Изначально сервис занимался прокатом DVD по почте, позже сосредоточился на производстве фильмов и сериалов. Пост генерального директора он занимал 25 лет.

В декабре 2025 года компания рассматривала возможность покупки Warner Bros. Discovery, но позже отказалась от сделки. В первом квартале 2026 года Netflix сообщил о росте выручки на 16% за счёт повышения цен на подписку и увеличения доходов от рекламы, однако акции компании снизились примерно на 8%.