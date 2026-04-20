«Реал Сосьедад» завоевал Кубок Испании, забив «Атлетико» на 14-й секунде

Футбольный клуб «Реал Сосьедад» стал победителем Кубка Испании, обыграв мадридский «Атлетико». Финальный матч состоялся в Севилье.

​Основное время встречи завершилось результативной ничьей со счетом 2:2. Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, где игроки из Сан-Себастьяна оказались точнее — 4:3.

​Матч был отмечен сразу двумя историческими рекордами. Игрок «Реал Сосьедад» Андер Барренечеа вывел свою команду вперед уже на 14-й секунде встречи, став автором самого быстрого гола в истории финалов Кубка Испании (предыдущий рекорд держался с 1952 года). Второй гол в составе победителей забил Микель Оярсабаль, успешно реализовавший пенальти в добавленное к первому тайму время. Он стал первым игроком в истории этого клуба, забивавшим в двух разных финальных матчах турнира.

У мадридцев голами отметились Адемола Лукман (18-я минута) и Хулиан Альварес (83-я минута). Дополнительное время не выявило победителя, что и привело к серии 11-метровых ударов.

Для «Реал Сосьедад» этот кубок стал четвертым в истории, тогда как «Атлетико» не удалось пополнить свою коллекцию из десяти аналогичных трофеев.