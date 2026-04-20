Материнская компания «Челси» зафиксировала убыток в 630 млн фунтов

Материнская компания футбольного клуба «Челси» BlueCo 22 зафиксировала убыток в размере 630 млн фунтов по итогам финансового года, завершившегося 30 июня 2025 года.

Консорциум под руководством Тодда Боули приобрёл клуб у российского бизнесмена Романа Абрамовича в 2022 году за 4,25 млрд фунтов. По данным эксперта Кирана Магуайра, совокупные потери группы с момента покупки превысили 1,6 млрд фунтов – это примерно 10,4 млн фунтов в неделю.

После сделки холдинг начал развивать мультиклубную модель и в 2023 году приобрёл французский клуб «Страсбур».

Сам «Челси» также показал значительный убыток — 262,4 млн фунтов, что стало рекордом для английской Премьер-лиги. При этом доходы клуба достигли 490,9 млн фунтов — второго результата в его истории. Это связано с успешным выступлением в чемпионате и победами в международных турнирах.

Несмотря на убытки, клуб соблюдает финансовые правила АПЛ за счёт допустимых корректировок.

В июле 2025 года «Челси» был оштрафован УЕФА на 17,3 млн фунтов, при этом возможен дополнительный штраф, если требования не будут выполнены.