Карлос Алькарас стал глобальным амбассадором индийской IT-компании Infosys

Индийская IT-компания Infosys объявила о многолетнем партнёрстве с испанским теннисистом, второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. По условиям соглашения 22-летний спортсмен станет глобальным амбассадором бренда.

Компания внедрит для теннисиста и его команды решения на базе искусственного интеллекта. Платформа Infosys Topaz будет использоваться для анализа матчей и создания персонального приложения, которое поможет оценивать игровую форму. Эти инструменты помогут ему лучше подготовиться к соперникам и принимать решения во время матчей.

Сотрудничество затронет и социальные проекты. Infosys планирует совместные инициативы с фондом Carlos Alcaraz Foundation в сфере образования и благотворительности.

Алькарас отметил, что такие технологии помогут глубже анализировать собственную игру. По его словам, на высшем уровне многое решают детали, и использование данных может дать дополнительное преимущество.

Infosys работает в теннисной индустрии более 10 лет. Компания развивает цифровые сервисы для игроков и турниров. В 2023 году компания подписала контракты с Рафаэлем Надалем и Игой Швёнтек, а также сотрудничает с ATP и турнирами Australian Open и Rollan Garros.