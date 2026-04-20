ИИ-кавер на «Седую ночь» в стиле Канье Уэса возглавил мировой чарт Shazam

Кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май», созданный с помощью искусственного интеллекта в стиле Канье Уэста, занял первое место в мировом чарте Shazam. За последние сутки трек «Silver Night» чаще других распознавался пользователями сервиса.

Первые поисковые запросы о композиции появились 6 апреля, а пик интереса пришёлся на 9–10 апреля — более 10 тысяч запросов в день. Пользователи ищут не только сам трек, но и его текст, перевод и способы скачивания.

В ИИ песню создал пользователь под псевдонимом August Septemberov. Он наложил сгенерированный голос Канье Уэста на видео с его концерта в Лос-Анджелесе. Ролик быстро распространился в интернете и набрал миллионы просмотров в Instagram и TikTok.

По словам автора, создание ИИ-музыки требует значительной доработки: «Нужно переработать огромное количество неудачных результатов, внести коррективы и доработки. Это осуществляется на этапе перевода, на этапе кавера и на этапе видео», — отметил он.

Позже Septemberov заявил, что трек на стриминговые сервисы выложил бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин без указания авторства. Там в исполнителях значатся Tender May и Bad Style.

«Они просто скачали трек и выдали за свой. В авторах даже не указали, не говоря тем более о деньгах», — добавил Septemberov.

Сам Разин у себя в Instagram утверждает, что за «Silver Night» стоит он.

«Как я и обещал 40 лет назад, „Ласковый май“ будет шагать по планете. И вот сегодня я хочу вам сказать, что мы уже звучим по всему миру. Выход новой версии песни „Седая ночь“ на английском языке в исполнении группы Bad Style и Tender May „Silver Night“ полюбил весь мир», — пишет продюсер.

August Septemberov не впервые переосмысливает советские и российские хиты, используя ИИ и голоса современных западных звезд поп-музыки. Ранее он публиковал ИИ-каверы на «Прекрасное далеко» и «Крылатые качели» в стиле Билли Айлиш. Среди других его работ — «Моя игра» Басты с голосом Эминема и «Миллион алых раз» в версии Stromae.