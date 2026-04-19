Hyundai построила первое в мире судно на аммиаке

Южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries представила первое в мире судно, полностью работающее на аммиачном топливе.

Разработка открывает новые возможности для декарбонизации морских перевозок. Основным преимуществом технологии является полное отсутствие выбросов углекислого газа, так как аммиак не содержит углерода.

Судно оснащено двухтопливной системой, позволяющей при необходимости переключаться на традиционное топливо, что обеспечивает гибкость в эксплуатации на текущем этапе развития инфраструктуры.

Инженерам компании пришлось решить ряд сложных задач, связанных с токсичностью аммиака и особенностями его горения, разработав специальные системы безопасности и модифицированные двигатели.

Аммиак считается перспективной альтернативой нефтяному топливу благодаря наличию глобальных цепочек поставок (он широко используется в сельском хозяйстве) и более простой логистике по сравнению с водородом.

В HD Hyundai Heavy Industries подчеркивают, что переход от концепта к созданию работающего судна доказывает жизнеспособность аммиака как экологичного морского топлива, способного отвечать самым строгим международным экологическим стандартам будущего.