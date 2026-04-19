10-летняя девочка призвала NASA вернуть Плутону статус планеты и получила ответ 

Десятилетняя девочка по имени Каэла обратилась к NASA с просьбой вернуть Плутону официальный статус планеты, сообщает газета The Times of India.

В своем рукописном письме ребенок подчеркнул, что это небесное тело заслуживает восстановления в правах, что «сделало бы многих людей счастливыми».

На обращение юной исследовательницы ответил руководитель NASA Джаред Айзекман. Он сообщил Каэле, что агентство в настоящий момент работает над этим вопросом.

Плутон был лишен статуса полноценной планеты и переведен в категорию карликовых планет в 2006 году решением Международного астрономического союза.

Параллельно с этим ученые продолжают изучать объект. В прошлом году международная группа астрономов раскрыла роль многослойной дымки в небе Плутона, обнаруженной миссией New Horizons еще в 2015 году. Эти данные меняют представление о климате и динамике атмосферы небесного тела, которая простирается на 300 км над поверхностью.