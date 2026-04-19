Рейтинг крупнейших регионов мира: от Республики Саха до Западной Австралии

Области, автономные территории, края, штаты — это все административно-территориальные единицы стран. Они формируются с учетом исторических, географических, экономических и этнических факторов. При этом регионы некоторых стран сопоставимы по размеру занимаемой площади с относительно крупными и населенными государствами.

Согласно составленной экспертами инфографики, самой большой административно-территориальной единицей мира является российская Республика Саха (Якутия). Ее площадь превышает 3,08 миллиона квадратных километров, что сопоставимо с территорией Индии.

Второе место в списке занимает Западная Австралия (2,6 млн кв. км), а третье — Красноярский край России (2,3 млн кв. км). В пятерку лидеров также вошли Гренландия, являющаяся автономной территорией Дании, и канадский Нунавут. Крупные размеры этих единиц делают их сопоставимыми по площади с такими странами, как Казахстан или Аргентина.

В топ-12 рейтинга также включены американский штат Аляска, китайский Синьцзян-Уйгурский автономный район, бразильский Амазонас, канадский Квебек и Северная территория Австралии.

Данная инфографика наглядно демонстрирует, как внутригосударственные области и штаты могут конкурировать по масштабам с крупнейшими странами планеты.