Нидерланды первыми в Европе разрешили автопилот Tesla на дорогах автопилот Tesla

Нидерланды стали первой страной в Европе, где разрешили использовать автопилот Tesla на дорогах общего пользования. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о системе Full Self-Driving Supervised, которая позволяет автомобилю двигаться самостоятельно, но требует присутствия водителя за рулем.

Разрешение распространяется как на автомагистрали, так и на городские улицы.

Одобрение стало результатом более чем полутора лет испытаний, проведенных национальным регулятором RDW. В ведомстве отметили, что при правильном использовании система может повысить безопасность дорожного движения. Также регулятор намерен добиваться допуска этой технологии на уровне всего Европейского союза.

Развитие автономного вождения остается ключевым направлением стратегии Tesla. Компания делает ставку на системы с использованием искусственного интеллекта и роботакси как на будущий источник дохода.

По данным источника, внедрение автопилота может поддержать спрос на автомобили Tesla в Европе, где в последнее время фиксируется снижение продаж. В частности, в Норвегии в начале года они упали почти на 90%. Снижение также отмечено во Франции, Португалии, Бельгии и Нидерландах.