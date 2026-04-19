Названы самые прибыльные актёры Голливуда в 2026 году
Владельцы кинотеатров США назвали голливудских актёров, которых они считают наиболее прибыльными в 2026 году.
В рейтинг вошли:
- Леонардо ДиКаприо
- Брэд Питт
- Райан Гослинг
- Марго Робби
- Тимоти Шаламе
- Том Холланд
- Зендея
- Остин Батлер
ДиКаприо в прошлом году снялся в фильме «Битва за битвой». Картина собрала $212 млн и не окупила бюджет, но получила шесть премий «Оскар».
Питт сыграл в фильме «Формула-1», который неожиданно стал хитом и собрал $634 млн в прокате.
Фильм «Проект «Конец света»» с Райаном Гослингом на этой неделе достиг $500 млн мировых сборов. Его партнёрша по «Барби» Марго Робби недавно появилась в экранизации «Грозового перевала», которая собрала $240 млн.
Зендея в этом году стала участницей четырёх проектов: «Драма» (уже в прокате), «Одиссея», «Человек-паук: Совершенно новый день» и «Дюна: Часть 3». Том Холланд сыграет в «Одиссее» и новом «Человеке-пауке», а Тимоти Шаламе исполнит главную роль в «Дюне».
Остин Батлер готовится к съёмкам в ремейке «Полиции Майами».