К 690-летию Эмира Тимура выпущены золотые и серебряные монеты

Центральный банк Узбекистана выпустил в обращение памятные монеты и сувенирные наборы к 690-летию со дня рождения Эмира Тимура.

В продажу поступили золотые и серебряные монеты весом 31,1 грамма с изображением Тамерлана, а также наборы из трёх монет такого же веса. Все изделия выполнены из золота и серебра 999,9 пробы.

Стоимость золотой монеты составляет 61,4 млн сумов (примерно $6 140), цена обратного выкупа — 57,3 млн сумов ($5 730). Серебряная монета продаётся за 1,9 млн сумов ($190), её обратный выкуп установлен на уровне 0,9 млн сумов ($90).

В Центральном банке отметили, что монеты обладают высокими художественными и коллекционными характеристиками.