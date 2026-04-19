Индийский внедорожник сдвинул поезд массой более 406 тонн

Компания JSW MG Motor India заявила, что её внедорожник MG Majestor установил мировой рекорд, сдвинув железнодорожный состав массой более 406 тонн.

Испытание проводилось с использованием серийного автомобиля без доработок двигателя, трансмиссии и тяговых систем. В ходе теста внедорожник переместил состав массой 406,4 тонны на расстояние около 90 метров. Процесс проходил под независимым контролем, который подтвердил, что движение обеспечивалось исключительно автомобилем.

Результат превысил минимальный порог в 400 тонн, установленный для фиксации рекорда в категории «Самый тяжёлый поезд, сдвинутый внедорожником».

MG Majestor оснащён 2,0-литровым дизельным двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 215,5 л. с. и крутящим моментом 478,5 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.